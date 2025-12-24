黃子佼「花錢和解換緩刑」夢碎？高檢認定量刑過輕！今正式上訴

黃子佼持兒少片獲緩刑，高檢署痛批，僅因賠償和解就輕縱，指判決適用法則有違誤，今正式上訴。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藝人黃子佼持未成年私密影像獲緩刑引發譁然，高檢署認定花錢了事不該換取緩刑，今(24)日正式上訴。檢方痛批，僅因賠償和解就輕縱，忽視對兒少身心巨大摧殘，判決適用法則有違誤，堅持提請最高法院撤銷原判。

針對這起備受矚目的法律攻防，高檢署於12月8日收到二審判決書後隨即展開研議。檢方立場強硬，認為黃子佼身為公眾人物，其犯行對兒童及少年身心健全發展造成嚴重侵害。然而，高等法院僅憑被告與被害人達成和解及賠償完畢，就輕率給予緩刑宣告，此舉顯然有判決不適用法則或適用不當的違法疑慮，因此決議於今(24)日向最高法院提起第三審上訴。

廣告 廣告

回顧全案轉折，黃子佼在一審時被判處8個月有期徒刑。案件進入高等法院二審後，法官發現影像內容涉及女童與少女被迫手持註明姓名、學校等個資的紙張拍攝，認定這已觸犯《個人資料保護法》中「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」罪名，罪責比一審更重，因此將刑度加重改判為1年6月。

然而，二審合議庭考量黃子佼在審理期間改口認罪，且積極與37名被害人達成和解，加上過去未曾受有期徒刑宣告，最終給予他4年緩刑的自新機會。這意味著，若此判決就此定讞，即便黃子佼持有高達2259部未成年影像且刑期加重，仍可免除牢獄之災，此結果引發外界嚴重質疑。

檢警調查進一步揭露，黃子佼身為兒少色情網站「創意私房論壇」的高級會員，家中硬碟竟私藏2259部相關影像。受害對象年齡層極低，最小僅10歲，最長也不過17歲。畫面中受害者不僅裸露身體，部分甚至被迫穿著學校制服入鏡，情節令人髮指。面對如此嚴重的犯行，檢方認定原審給予緩刑顯然過輕，堅持上訴以求適法判決。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

余家昶挺身而出英勇犧牲！北捷設悼念牆「可留言、獻花」

真相還要等多久？張文遺體解剖完成 關鍵報告「出爐時間」曝光