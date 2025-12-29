黃子佼「身體不適未出庭」 高院元旦前裁定是否再限制出境

黃子佼限制出境將屆滿，因身體不適未出庭。（資料畫面）

藝人黃子佼購買、持有未成年性影像案，二審高等法院改判有期徒刑1年6個月，緩刑4年，高檢署不服提起上訴後，高院裁定限制出境至明年元旦屆滿，高院今（29日）開庭訊問限制出境事宜，但黃子佼以身體不適請假，合議庭將於元旦前裁定黃子佼是否繼續限制出境。

黃子佼因持有兒少性影像案，一審判刑8個月、併科罰金10萬元，二審高院考量其與被害人和解、賠償，改判1年6月有期徒刑，緩刑4年，並須完成180小時義務勞務，以及參加3場法治教育課程。

本月24日，高檢署對黃子佼案提起上訴，認為其犯罪對兒童及少年身心發展危害甚鉅，不宜僅因和解與賠償就宣告緩刑，並指判決適用法則不當，高院因此裁定黃子佼限制出境。

由於限制出境期限將於明年元旦屆滿，高院今日開庭訊問黃子佼對限制出境的意見，但黃因身體不適未出席，由律師代為出庭，庭訊僅5分鐘結束，據了解，律師強調黃已有深刻悔意，不會棄保潛逃；檢方則主張仍有逃亡可能，建請法院維持限制出境，合議庭將於元旦前裁定是否繼續限制出境。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





