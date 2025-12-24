黃子佼「2259部性影像」案最新！高檢署緊急提上訴：犯行侵害甚鉅

黃子佼犯下的過錯目前仍然無法「安全下莊」，涉嫌收藏2259部未成年性影像片的他，雖然跟37名被害人和解、賠償獲得1年半刑期、緩刑4年，但高檢署認為他「犯行侵害甚鉅」，今（24日）緊急提上訴於最高法院。

黃子佼。 （圖／資料畫面）

細看黃子佼的罪行，身為「創意私房論壇」高級會員的他，被查出下載的巨量兒少性影像中，年齡級距最小才10歲，最大僅17歲，片中受虐狀態明顯，還被迫拿著寫著姓名等個資的紙張「證明身分」，黃子佼收藏大量犯罪影像的行為令人髮指，一審他被判8個月。

他旋即上訴，案件二審時他改口認罪，一共跟37名被害人和解，但也就是他收藏的性影像中，有被害人們手拿「個資紙張」，高等法院改為認定他涉犯《個人資料保護法》中，「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料罪」，加重其刑判1年半。

不過黃子佼收藏如此巨量未成年性影像，高等法院「加重其刑」後僅需關1年半，旋即引來輿論炸鍋，高檢署在12月8日收到判決後，也緊急在今天向最高法院提上訴，理由是被告的犯行「對兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，但高等法院僅因他與被害人達成和解及賠償完畢，就輕率予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法」。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前2項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。》

