黃子佼2審獲緩刑4年 高檢不服提起上訴

原本黃子佼一審被依違反《兒少性剝削防制條例》判刑8月，全案上訴到二審後，高院合議庭以考量他和被害人達成和解並完成賠償等理由，改依違反《個人資料保護法》判刑1年6月，緩刑4年。

高檢署在研議後，認定高院僅以和被害人達成和解，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當的違法，因此提起上訴，而黃子佼另外持有10名未成年的性影像部份，北檢已分案調查。