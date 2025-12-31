四季線上/林佩玟報導

女星黃子玲首次在民視八點檔亮相，演出《豆腐媽媽》房仲萬年菜鳥業務「彭雅娟」一角，劇中與蘇晏霈（飾演 張育玲）是死對頭，眼紅看她業績好，竟使出骯髒手段故意陷害晏霈，甚至把氣出在她大嫂身上，也就是剛加入的房仲新人陳仙梅（飾演 杜嘉蓮），種種頤指氣使又不尊重別人的模樣，才演出幾集就讓觀眾看得好生氣，因此引來許多罵聲。

黃子玲《豆腐媽媽》演活「職場老鳥欺負菜鳥」！網友好奇「這位八點檔新面孔」竟曾是選美皇后

但同時也是黃子玲將角色演得很傳神，能讓觀眾更入戲，有網友大讚「她成功詮釋令人討厭的角色」。而許多網友也好奇這位八點檔新面孔是誰，長相甜美氣質的黃子玲，曾參加環球小姐中華小姐選美，她一路過關斬將，當選為1999年環球小姐。她不只是位模特兒也是演員，演出過多部戲劇作品像是《想見你》、《火神的眼淚》等等，也拍攝過許多廣告，這次在《豆腐媽媽》詮釋「彭雅娟」角色，一開始表現就讓觀眾印象深刻，也令人期待接下來的演出。

【追好劇】《豆腐媽媽》第6集線上看





