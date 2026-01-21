黃子華、鄭秀文稱霸《夜王》重現香港繁華 他拒拍《毒舌大狀》續集原因曝光

票房天王黃子華（右）與華語天后鄭秀文（左）聯手推出新作《夜王》。（華映娛樂提供）

《毒舌大狀》導演吳煒倫率原班人馬推出新作《夜王》， 聚焦香港90年代的夜總會風華，由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文聯手， 集結實力派的王丹妮、廖子妤和謝君豪等華麗卡司，眾美女一字排開，為了吸引客人各出奇招，打造開年最強喜劇作品。

吳煒倫首部執導的《毒舌大狀》在2023年創下超高口碑，更成為香港首部破億（約新台幣4億元）票房的華語電影。他的最新作品則以香港夜總會為題材，從嚴肅的法庭攻防戰，180度轉變為歡場的燈紅酒綠，對此吳煒倫表示，有演員問他是否會拍《毒舌大狀》續集，但他不想拍重複題材，「當時我們在《毒舌大狀》的慶功宴上，我看到現場好多人，尤其美女雲集，突然靈光一閃，衝口而出，不如拍個夜總會！沒想到大家都開心贊成。」

吳煒倫也思考拍攝內容，他說：「在八九十年代，尖東夜總會繁華璀燦，但千禧之後，中國城、大富豪、新花等名店都陸續歇業，風光已成過去。面對尖東夜生活文化的殞落，當年在尖東討生活打拚的人，前途茫茫卻回不了頭，面對變化他們要如何反應？這是我想拍《夜王》的第二個原因。」他也覺得，當年尖東的故事和現代的香港有奇妙的共鳴。

《夜王》聚焦香港90年代的夜總會風華。（華映娛樂提供）

此次《夜王》結合香港強大演員陣容，票房天王黃子華與天后鄭秀文在片中扮演一對離婚的歡喜冤家，率領一班性感美艷的公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等美女各出奇招，艷光四射照尖東，眾佳麗比美之餘更大飆演技。加上一群獵艷高手謝君豪、盧鎮業、何啟華和楊偉倫等各有手段，陪伴觀眾歡樂開工。

故事描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任執行長竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓言要與眾女公關最後反撲，稱霸尖東。 《夜王》將於3月13日上映。更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團（https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan）及Instagram查詢（https://www.instagram.com/skyfilms_movie/）查詢。

