黃子華、鄭秀文離婚冤家死對頭 《夜王》揭秘90年代夜總會「各出奇招」吸客

電影《夜王》由黃子華與鄭秀文揭開香港90年代尖東夜生活文化。華映娛樂提供

電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》金獎導演吳煒倫執導，並率領原班人馬與「票房天王」黃子華再度合作，更邀來「華語天后」鄭秀文強強聯手，飾演一對離婚的歡喜冤家。

電影聚焦90年代香港尖東夜總會的風華與殞落。吳煒倫執導的《毒舌大狀》曾創下4億台幣票房奇蹟，談到新作《夜王》的誕生，他透露當初在慶功宴現場，看到眾多演員與美女齊聚，腦中靈光一閃，脫口而出：「不如拍個夜總會！」沒想到獲得全場贊成。

吳煒倫表示，自己不想重複嚴肅的法庭題材，因而決定轉向拍攝歡場的燈紅酒綠，探索尖東夜生活文化從璀璨到殞落的變遷，更直言當年的故事與現代香港有一種奇妙的共鳴。

黃子華、鄭秀文離婚大鬥法 眾女星一字排開艷照尖東

《夜王》卡司陣容華麗，除了黃子華與鄭秀文領銜主演，更網羅王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等實力派美女公關一字排開，在片中各出奇招吸引客人，大飆演技。

此外，獵艷高手陣容則由謝君豪、盧鎮業、何啟華等實力派男星組成。黃子華在片中飾演在尖東打滾數十年的經理「歡哥」，面對公司被收購、前妻「V姐」鄭秀文成為空降CEO的職涯最大危機，發展出一連串爆笑又感人的對手戲。

《夜王》中王丹妮、譚旻萱與眾美女揭開90年代香港夜總會神秘面紗。華映娛樂提供

守護尖東最後風光 歡哥、V姐強強聯手反撲財團

電影描述風光一時的東日夜總會面臨收購危機，經理歡哥不僅要應對時代轉變的挑戰，還得面對狠辣前妻V姐強迫轉型的壓力。當業績逐漸起色時，卻發現背後藏有大財團的操控陰謀。

為了保住最後的尖東據點，歡哥與V姐決定化敵為友、強強聯手，帶領眾女公關展開最後反撲，誓言稱霸尖東。電影定檔3月13日全台上映，陪伴觀眾歡樂開工。



