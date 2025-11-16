黃子軒赴印尼錄製全新EP 天災人禍樣樣來

記者周毓洵／臺北報導

金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手」得主黃子軒，日前率領山平快樂團（Slow Train）前往印尼峇里島，與竹製樂器音樂家Rizal Hadi合作錄製全新EP《BALI》。旅程雖以動盪局勢與接連天災開場，像是豪雨、水災、停電樣樣來，返臺後接續出現感冒、水痘到蕁麻疹的「人禍+病痛全餐」。但黃子軒依然苦中作樂笑稱：「應該是大難不死，佳作必出！」最終EP順利完成，並將於明（18）日正式上線。

黃子軒率領這次合作原本預計在峇里島舉行現場表演，卻因暴雨重創，只能臨時改到下榻的Villa，沒想到又遇跳電停水，演出被迫取消。不過錄音反倒因此更加沉浸，團隊在大雨聲中意外激盪出新的音樂能量，也成為EP的創作靈感來源。

EP《BALI》以峇里島之名，收錄多首創作，包括「Discover in the rain」，描繪他們在滂沱雨勢中對自我的提問與探索；「Sun Go」則以「山歌」客語發音巧做呼應，映照當時陰晴不定的天氣。音樂風格上，山平快樂團（Slow Train）帶來急促節奏和搖滾能量音樂家Rizal Hadi以Didgeribone、Bamboo Lapsteel及Gamelan重新混搭客家山歌吟唱，碰撞出獨特的跨國音色。

黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi（左）合作推出全新EP《BALI》。（內山小文化提供）

黃子軒（中）與山平快樂團（Slow Train）團員吉他手邱群（左起）、Keyboard 手家陸、Bass 小 Q、鼓手小潘遠赴印尼錄製EP，天災、人禍、病痛全遇上。（內山小文化提供）

連日豪雨造成淹水斷電、演出取消，卻激發出黃子軒更多音樂靈感。（內山小文化提供）