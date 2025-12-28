黃子韜爆腦出血「開顱縫43針」！親揭受重傷真相 醫曾警告：恐成植物人

記者王培驊／綜合報導

中國男星黃子韜。（圖／翻攝自黃子韜微博）

中國男星黃子韜近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，首度鬆口談到一段外界幾乎不知道的童年往事，內容曝光後立刻衝上熱搜。他透露自己 6 歲時因習武意外重摔，導致腦部出血，情況一度危急，甚至被醫師警告「再晚幾分鐘手術，可能影響智力，最嚴重會變成植物人」。

黃子韜在節目上表示，自己曾為了清除腦部瘀血，手術後頭部一共縫了43針。（圖／翻攝自微博）

黃子韜表示，當時緊急開顱清除腦部瘀血，手術後頭部一共縫了 43 針，過程相當驚險。不過他在節目中卻只是輕描淡寫說了一句「扛過來了」，與平時在螢幕上愛耍寶、搞笑的形象形成強烈反差，也讓現場來賓與觀眾瞬間安靜。節目播出中不少藝人也在現場證實這段往事，包含黃曉明、王鶴棣、劉耀文等人都點頭表示「早就聽說過」。消息曝光後，網友紛紛直呼震撼，有人說「第一反應是心疼，第二反應是他也太扛了吧」、「聽到縫 43 針真的頭皮發麻」。

不少粉絲更感嘆，過去一直把黃子韜當成「娛樂圈搞笑男」，刷他的綜藝和直播當解壓，完全沒想到他小小年紀就闖過生死關。也有人直言，「原來他那股天不怕地不怕的勁，是因為連命都撿回來過一次」。黃子韜也提到，當年這場意外讓父親開始自學醫學知識，長年默默守著他的健康狀況，而他自己一路走來從未主動提起，更沒有拿這段經歷當話題操作。網友對此更是佩服，直呼「之前完全不知道他承受過這麼多」、「把苦難熬成力量，真的很強」。

相關話題也讓不少人開始關注腦出血與頭部外傷風險，有醫界人士提醒，腦出血並不分年齡，熬夜、高壓都有可能成為隱患，出現頭暈、嘔吐等症狀應立即就醫。也有網友感性留言，「大難不死必有後福，看他現在這麼有活力，真的更覺得不容易」。

