黃子韜跨年激吻徐藝洋爆脫粉潮 後援會遭工作室「祭旗」怒提2訴求
娛樂中心／程正邦報導
中國男星黃子韜與徐藝洋自 2024 年官宣結婚後，頻頻在螢光幕前展現恩愛。然而，在剛結束的跨年晚會上，這對新婚夫妻卻因「操作過頭」踢到鐵板。黃子韜工作室先是嚴正闢謠「舞台接吻」傳聞，隨後本人卻在現場直播中直接親上去，這種「自打臉」的行為徹底點燃後援會與粉絲的怒火，批評工作室愚弄大眾，甚至引發大規模抗議。
闢謠變實錘：工作室「打臉」後援會引爆信任危機
事件起因於跨年當天下午，微博熱搜突然出現「曝黃子韜徐藝洋跨年舞台激吻」的預測性關鍵字。黃子韜工作室見狀，隨即強勢要求官方後援會發布澄清聲明，堅稱那是「彩排內容的過度解讀」，呼籲粉絲不要誤信謠言。
不料，當晚在歌曲《愛錯》的表演尾聲，黃子韜竟在億萬觀眾面前與徐藝洋深情熱吻。這一吻不僅驚動全場，更讓下午剛幫忙闢謠的粉絲後援會成了笑柄。粉絲不滿被自家工作室當成「滅火器」後又被當眾打臉，怒轟工作室居心叵測。
工作室道歉避重就輕 「查核失誤」難平眾怒
面對排山倒海的負評，工作室於 1 日緊急發表道歉聲明，解釋當時以為熱搜是對彩排細節的誇大，加上內部查核失誤與溝通斷層，才導致闢謠與實情不符。然而，粉絲對這份「推諉給流程」的聲明並不買帳，認為這只是在逃避對粉絲的玩弄。
粉絲怒提「2大訴求」：受夠公費放閃、回歸個人作品
長期以來，黃子韜與徐藝洋頻頻以「夫妻檔」捆綁活動，已讓部分專注於事業的資深粉絲感到疲憊。此次事件成為壓垮駱駝的最後一根稻草，粉絲團體公開提出兩大訴求：
1. 停止愚弄粉絲： 要求工作室未來在發布聲明前必須確實查核，嚴禁利用後援會的公信力來掩蓋真實行蹤，導致粉絲陷入被動。
2. 拒絕「戀愛腦」排片： 呼籲工作室減少夫妻合體放閃的頻率，將重心回歸至黃子韜個人的演藝作品與舞台，而非讓個人品牌成為「放閃工具」。
