黃子韜重摔「開顱縫43針」 醫示警：再晚幾分鐘變植物人

黃子韜過去曾重摔導致腦出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）





藝人黃子韜在去年與徐藝洋登記結婚，今年10月補辦婚禮，婚姻生活幸福美滿，讓他體重直線上升到90公斤，更笑說「老婆做的飯太好吃，太幸福了。」不過近日他在節目上透露，曾因為重摔導致腦出血，頭部甚至被縫43針。

黃子韜在節目透露重摔往事。（圖／翻攝自《宇宙閃爍請注意》微博）

黃子韜在節目透露重摔往事。（圖／翻攝自《宇宙閃爍請注意》微博）

黃子韜在《宇宙閃爍請注意》中提到，6歲習武發生重摔意外，導致腦部出血，瘀血壓迫腦組織而有生命危險，因此緊急動了開顱手術清除瘀血，最後縫了43針，醫生當時甚至警告，如果晚幾分鐘手術，可能造成智力損傷或成為植物人。

廣告 廣告

所幸黃子韜在術後完全康復，也未留下任何後遺症，他的父親也因此自學醫術。這段經歷曝光後，立刻衝上熱搜，不少網友心疼表示「原來還有這段經歷」、「這麼嚴重啊」、「沒想到黃子韜還有這樣的過往」、「看他現在生龍活虎的，更覺得不容易了」。

【更多東森娛樂報導】

《新說唱》女歌手心臟疾病復發！萬妮達哭崩宣布淘汰

黃子韜結婚EXO要合體？韓媒都傻眼 直呼：可能性極低

《新說唱》7強誕生！泰格西挺進決賽 激動喊話逼哭觀眾