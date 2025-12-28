黃子韜首談生死關卡 腦部重傷「縫43針」險成植物人

大陸男星黃子韜。（圖／翻攝自黃子韜 微博）

大陸男星黃子韜近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，罕談及一段外界幾乎不曾聽聞的童年往事，他透露自己6歲時，因習武不慎重摔，導致腦部出血，手術後頭部縫合了43針，相關內容曝光後迅速登上熱搜，引發網友熱議。

當年意外造成顱內淤血，必須緊急手術處理，醫師曾嚴肅告知家人，若手術再晚幾分鐘，可能會影響智力發展，嚴重甚至可能陷入植物人狀態，後果不堪設想，所幸手術及時完成，成功清除腦部淤血，最終並未留下後遺症。

黃子韜在節目中談到這段經歷時，語氣相當平靜，只輕描淡寫笑著說：「腦瘀血，然後血沒出來，然後去直接開顱，然後把血拿出來、骨頭拿出來又蓋上去的」。值得一提的是，節目現場多位藝人也證實這段往事。當被問到「黃子韜頭曾經縫過43針？」時，黃曉明、王鶴棣、劉耀文、於洋、邵子恒等人皆點頭「早就聽說過」，顯見此事在圈內並非秘密。

黃子韜節目裡自曝，過去為清除腦部瘀血，手術後共縫了43針。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，不少網友驚訝黃子韜能在年幼時挺過重大手術，如今仍活躍於演藝圈，螢幕前一貫「搞笑」、「高能量」形象，背後竟曾經歷過如此接近生死的關卡，紛紛留言表示敬佩：「扛過這麽大的手術 黃子韜真的太牛了」、「大難不死必有後福，未來一定順順利利無災無難」、「天啊，縫了43針！聽著都頭皮發麻，太心疼了」、「把苦難熬成力量，子韜真的好棒」、「全員認證縫針往事，黃子韜真的太能扛了」、「歷經重病依舊高能量，黃子韜內娛拼命三郎」。

