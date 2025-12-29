黃子韜驚吐動開顱手術縫43針！差點變植物人 「扛過來了」自嘲：腦子不大好

黃子韜吐露曾動過開顱手術經歷。翻攝微博

32歲的中國男星黃子韜10月時與徐藝洋舉辦浪漫婚禮，近日在節目《宇宙閃爍請注意》中，被其他人虧幸福肥、下顎線都消失。不過話題一轉，黃子韜透露自己曾在6歲時動過開顱手術，共縫了43針，當時也被醫生警告：「再晚幾分鐘手術，可能影響智力，最嚴重會變成植物人。」

黃子韜透露，6歲時因習武出意外重摔，導致腦部出血，緊急開顱清除腦部瘀血，手術後頭部一共縫了43針。如今已事隔多年，他感嘆：「扛過來了。」一旁王鶴棣拍肩鼓勵：「大難不死必有後福，兄弟。」事實上，與他友好的朋友都聽過這段經歷。

黃子韜（右）與徐藝洋舉辦浪漫婚禮。翻攝微博

黃子韜一度開玩笑自嘲！聽完經歷後全體嚴肅

節目上這個片段，是讓所有成員投票，在「黃子韜頭曾經縫過43針？」這題，全員都舉手比圈，他還輕鬆自嘲：「意思是我腦子看像動過手術是吧？看起來腦子不大好嗎？」原本大家還在開玩笑，但聽完他的經歷後，所有人都嚴肅了起來，並給予鼓勵。



