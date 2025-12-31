黃子韜、徐藝洋新婚一年高唱〈愛錯〉 當眾接吻遭吐槽：舞台不是大床房

黃子韜（右）與徐藝洋夫妻同唱跨年。翻攝微博

32歲中國男星黃子韜曾以韓團EXO及中國小分隊EXO-M在中國、韓國同時出道，2024年12月與女星徐藝洋宣布登記結婚，並於2025年10月舉行婚禮，夫妻同登跨年演唱，並當眾接吻，直接把跨年舞台變成婚禮現場。

黃子韜與徐藝洋選擇演唱〈愛錯〉，卻是上演甜蜜互動，在舞台上摟腰、十指緊扣，最後一起被白紗覆蓋，並放閃親吻，最後徐藝洋還搥了一下黃子韜的胸膛撒嬌，網友直呼被「狗糧」餵飽。

黃子韜（左）與徐藝洋當眾親吻。翻攝微博

一度傳不會真親 網虧：誰想看

不過也有網友吐槽：「誰要看他倆親嘴啊？」、「零人想看。」、「這裡是舞台，不是大床房，洽流量也該有個底線。」、「為什麼一定要在舞台上親嘴？回家親不好嗎？」而在彩排時，一度有消息稱，兩人不會「真親」，只是互動比較親密，但播出畫面中，雖是剪影，仍明顯可見兩人接吻。

黃子韜（左）與徐藝洋夫妻合唱〈愛錯〉。翻攝微博



