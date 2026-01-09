黃子鵬加盟台鋼雄鷹！回故鄉辦儀式見到爸媽哭了 淚謝家人全力支持

中職台鋼雄鷹去年與FA自由球員黃子鵬完成簽約，他披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第一人，合約總值5年6600萬元。今（9）日台鋼在高雄龍虎塔旁的蓮池潭意象廣場舉辦加盟儀式，黃子鵬坦言有些受寵若驚，剛好自己綽號是「老虎」，因此在「龍虎塔」辦記者會也很有意義。

最捨不得樂天隊友教練 黃子鵬謝他們給予祝福

黃子鵬說高雄是他的故鄉，他的爸媽也在現場，講到這裡他開始低頭哽咽，久久不能說話，主持人趕緊喊「讓我們歡迎子鵬回家」，台下也跟著拍手喊「加油！」讓他無奈笑說「我沒想到在這邊哭了」。黃子鵬整理好情緒後，表示自己國小到國中都在高雄打球長大，接著高中跑到台南，大學來到北部後就一直待著，很少有時間回高雄看爸媽，「因此能有這樣的機會回到高雄、離爸媽近一點，內心是十分感謝台鋼雄鷹給予我這機會，也希望爸媽為我感到驕傲」。

廣告 廣告

黃子鵬披上台鋼雄鷹69號戰袍。圖／台視新聞

黃子鵬表示，在樂天桃猿打球8年是他職業生涯中一個重要階段，也非常寶貴，而在行使自由球員權利到加盟階段，很感謝家人與岳父岳母的支持，讓他做選擇時更有勇氣，而回到高雄就能讓家人親戚更方便看球，也能回饋母校。他最捨不得樂天的隊友們與教練，畢竟一同奮戰8年，有濃厚感情，不過他們仍給予最大祝福。因此回到高雄，就能讓家人親戚更方便看球，也能回饋母校。

老冤家郭阜林作神秘嘉賓登場 笑喊「你來了我要怎麼報仇」

去年交易到台鋼雄鷹的老將郭阜林，2020年曾因觸身球與黃子鵬有嚴重衝突，郭阜林當時氣到摔棒，招手要黃子鵬「來啊！」兩隊甚至都清空板凳爭吵。如今兩人成為隊友，「老冤家」郭阜林作為神秘嘉賓錄製影片歡迎他，開場就喊，「老虎你之前丟我，我還沒報仇，如今你來了，我要怎麼報仇？」還開玩笑說「你不要趁練習賽丟我，我還是會生氣喔！」

老冤家郭阜林作為神秘嘉賓登場送祝福。圖／台視新聞

鬧完之後，郭阜林說很歡迎黃子鵬來到台鋼，過去的事就過去了，希望他的到來能給球隊帶來化學效應，進入季後賽。事後黃子鵬受訪時也回應，在確定加盟台鋼後，就有與郭阜林傳訊息說：「慘了慘了，我們一定會被拿來做效果」，也讓加盟儀式增添笑點。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

中職／黃子鵬FA轉戰台鋼 樂天決定拿1050萬全額轉隊費

5年合約總值6600萬！ 黃子鵬加盟台鋼雄鷹：謝謝你們帶我回家

賴清德秀年度最自肥合照！蔡英文喊「留個位置」 他笑回：想德美