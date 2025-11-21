黃子鵬改投台鋼！樂天忍痛放手 球團發文淚喊：投手群靈魂人物

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台鋼雄鷹今（21）日正式宣布簽下自由球員黃子鵬，球員轉隊確定後，外界也關注前東家樂天桃猿將採取哪一種FA補償方式。依照中華職棒自由球員制度，A級球員補償分為兩種：一是支付年薪125%的全額轉隊費、共1,050萬元；另一種則是年薪75%的630萬元加1名不在25人保護名單中的補償球員。樂天表示，會「先看台鋼提出的名單，再做下一步討論」，本週內可望有初步方向。

黃子鵬改投台鋼，樂天球團發文淚喊：投手群靈魂人物。(圖／樂天臉書）

黃子鵬今年年薪為840萬元，意味著台鋼將支付的轉隊金額相當可觀，對樂天球團而言具一定補強資源。對於主力投手出走，樂天副領隊礒江厚綺坦言相當不捨，表示經紀公司日前已有通知，「雖然很可惜，但還是祝福他。」他感性形容，黃子鵬多年來展現扎實職業態度，場上認真、場下自律，身體管理做得很好，是學弟們的榜樣，「我們一起共事那麼多年，我真的很欣賞他的表現。」

廣告 廣告

樂天球團稍早也發布感性告別文〈謝謝你，黃子鵬！〉，回顧他從 2017 年季中選秀加入後的點滴，「不論先發或中繼都能稱職扮演，2019 年拿下中繼王、2022 年勇奪防禦率王，更連五年投球局數破百，今年再達成生涯 50 勝，為球隊立下不可磨滅的貢獻。」球團也特別提到他場下的影響力：「子鵬是投手組重要的靈魂人物，用招牌笑容和溫柔個性，帶給球團許多溫暖與歡笑。」

對於黃子鵬選擇行使自由球員權利，球團表示完全理解並給予祝福。「謝謝你多年來的奉獻與努力，也祝福你未來一切順利。」樂天強調，球員有權追求更好的舞台，球團會以支持的心情送他離開。

展望接下來的補強方向，樂天將焦點鎖定在留下隊內招牌強打林立。礒江透露，球團已與林立經紀公司每週固定溝通，「目前進展順利，希望能早日向大家報告好消息。」在黃子鵬轉隊消息底定後，樂天在補償名單與戰力布局上仍面臨不少課題，球迷也將持續關注後續發展。

更多FTNN新聞網報導

曾3度獲賽揚獎、奪逾200勝！道奇巨投柯蕭震撼宣布退休 最後先發日曝光

U18首戰就在明天！中華隊推樂天第1指名鍾亦恩扛先發 力拼中國搶首勝

費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調

