黃子鵬5年6600萬加盟台鋼雄鷹 新球季披69號球衣

台鋼雄鷹在2025球季結束後迅速展開新球季布局與補強，除了日前宣布邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介於明年春訓擔任客座教練，21日再公布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，全新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第一人。

台鋼雄鷹表示，已與前樂天桃猿本土王牌投手「老虎」黃子鵬完成簽約，合約總值為5年新台幣6,600萬元，相關細節將擇期對外公布。

黃子鵬為2024年世界12強賽冠軍國手，中職生涯前3個球季以後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共出賽171場，拿下56次中繼成功，2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項。

黃子鵬自2021年起改為先發，連5個球季投球局數破百、穩定出賽，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後再度由本土投手拿下防禦率王。

身為高雄在地球隊，台鋼雄鷹積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南台灣發展，更是高雄在地人。簽約當天，台鋼雄鷹特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊。黃子鵬也感性地說「謝謝你們帶我回家。」

台鋼雄鷹球團領隊劉東洋則表示，隊史第一名FA加盟選手出身自高雄在地具有格外不同的意義，他很開心球團能為台鋼雄鷹球迷帶回黃子鵬。台鋼雄鷹也指出，黃子鵬為將為球隊投手群注入強大戰力，面對2026年第三年一軍賽季，球隊持續以打進季後賽為目標。