黃守仕指控遭抹黑攻擊 陳語倢：雙方坐下來談過了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨新北市汐止區主任黃守仕指控遭到黨主席黃國昌「四大金釵」之一的陳語倢抹黑攻擊，宣布退出汐止金山萬里選區市議員的黨內初選。對此，陳語倢今(29)日在「民眾之聲」回應，雙方做過協調，也坐下來談過了，並提到過去輔佐的經歷，喊話會全力以赴為民眾黨在汐止、金山、萬里贏下重要的一席，也期盼紛擾停止。

陳語倢表示，兩人已經做過協調，也有坐下來談過，所以希望黨內的紛擾已經稍微停止，喊話「謠言止於智者」，提到自己從創黨至今一直都在，2020年是前立委張其祿的主任，當了4年也走過地方經營，當中培養了議事規則、法案經驗，也幫張其祿開了十幾場的地方記者會，累積許多處理陳情案的經驗。

陳語倢指出，光是這4年，個人就打過三場選舉，提到2020年民眾黨首推的是高雄市長補選，自己是隨行秘書，3個月內超級密集跑了整個高雄市；2022年民眾黨第一次縣市議員選戰，自己也參與過；2023年張其祿選立委、柯文哲選總統，她也在，這些東西都成為最重要的養分跟經驗。如今到了國會第11屆，她有幸來到黃國昌這邊學習，而黃國昌過去第九屆是汐止、金山、萬里、瑞芳等地方的立委，自己也責無旁貸，回歸到黃國昌的本命區照顧在地鄉親。

陳語倢表示，說了這麼多故事，要報告的是「今天民眾黨栽培我，我就要做一些我們可以做的事，當然有意願投入這場選戰，那也要跟大家講，一切遵從所有黨內初選機制，一切由最公平公正的方式，就是採全民調決定，我就是照常走」。

陳語倢也說，很遺憾的是，黃守仕其實是個很棒的女孩子，很努力、用心，認為大家一起在汐止、金山、萬里幫民眾黨開疆闢土都是很好的事，希望紛擾停止，謠言止於智者，喊話要保持柯文哲的初衷「正直、誠信」，無論接下來2026怎麼樣，希望大家支持民眾黨所推派出來的候選人，「對我而言，會全力以赴為民眾黨在汐止、金山、萬里贏下重要的一席，當然也要感謝守仕過去的努力，這件事情就停了，因為其實雙方都有坐下來溝通過了」。

