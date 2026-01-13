黃安中國演出大翻車！遭觀眾轟下台認：事業到頭了

娛樂中心／李明融報導

63歲資深藝人黃安長年定居中國，以親中言論頻繁引發爭議。近日他在新疆商演遭遇生涯最大難堪，出發前意外「失聲」的他仍堅持登台，不料沙啞嗓音引發台下上千名觀眾強烈不滿，當場齊聲怒吼「快下台」，現場毫無掌聲。這讓黃安深受打擊，事後在社群感嘆身體健康每況愈下，演藝生涯恐已走到盡頭。

黃安中國演出翻車「遭觀眾轟下台」！崩潰認健康頻出狀況：事業到頭了

黃安透露自己的身體狀況越來越差，他仍樂觀看待未來。（圖／翻攝黃安微博）黃安近日受邀至新疆出席商演。出發前他並未感到身體不適，不料在從台北飛往新疆途中，喉嚨竟突然「失聲」。由於過去感冒多無大礙，頂多一天即可恢復，因此他起初並未在意。沒想到演出當天狀況仍未好轉，但他不願讓到場粉絲失望，仍堅持硬著頭皮上台，用沙啞破碎的聲音連唱〈樣樣紅〉、〈東南西北風〉。台下觀眾因聽感不佳，忍不住當眾怒喊：「不要再唱了！快下來吧！」但黃安仍堅持唱完代表作〈新鴛鴦蝴蝶夢〉。整場演出台下鴉雀無聲，毫無掌聲，這讓黃安在事後沮喪感嘆：「完蛋了，演藝事業到頭了」。

廣告 廣告

黃安中國演出翻車「遭觀眾轟下台」！崩潰認健康頻出狀況：事業到頭了

黃安透露2023年經醫師診斷為視網膜剝離，植入人工視網膜才重見光明。（圖／翻攝黃安微博）

黃安失聲後求醫，起初未能尋獲病因，後經中醫診斷，認為是因年齡增長導致「腎氣不足」。在接受為期三個月的針灸治療後，聲音才逐漸恢復；不料數日後，又出現頸椎疼痛與左手麻木的症狀，嚴重影響日常生活。事實上，黃安近年健康狀況每況愈下，他透露2023年4月回到福州時，左眼曾如閃電般「閃了一下」，隔天竟開始大量流血，他形容當時血如「噴泉般湧出」。經醫師診斷為視網膜剝離，隨即進行手術清除白內障並植入人工視網膜，歷經三個月的療養才重見光明。

原文出處：黃安中國演出翻車「遭觀眾轟下台」！崩潰認健康頻出狀況：事業到頭了

更多民視新聞報導

全紅嬋18歲「留長髮」現況曝光！網驚：滿滿少女感

30天賺到30萬元？億萬富翁：靠「一支手機」就可以

鄧佳華出獄了！最新模樣「胖了一圈」 網驚嘆

