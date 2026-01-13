黃安中國開唱遭轟下台！近況失聲、長骨刺「急就醫」醫籲：嚴重恐癱瘓

娛樂中心／巫旻璇報導

63歲黃安長期在中國發展過去多次公開表態親中，因而引發不少台灣網友反彈。近幾年他健康狀況不穩，2023年曾動刀治療視網膜剝離，日前前往新疆進行商業演出途中，卻突然出現失聲情形。儘管仍硬撐上台，但表現明顯失常，甚至遭台下觀眾高喊「下來吧」，現場氣氛一度十分尷尬。事後檢查才發現，他在第七與第八節頸椎之間長出骨刺。衛教資料指出，若椎間盤突出壓迫到中樞脊髓，除原有不適外，還可能影響軀幹與下半身功能，出現步態僵硬、行走變慢、腳底出力顫抖，甚至伴隨麻木刺痛，嚴重時恐導致失禁或癱瘓。

黃安中國開唱遭轟下台！近況失聲、長骨刺「急就醫」醫籲：嚴重恐失禁、癱瘓

黃安檢查才發現，第七與第八節頸椎之間長出骨刺，直到尋求專治骨刺的醫師治療後，症狀才終於獲得緩解。（圖／翻攝自「黃安」微博）









黃安近日在微博上分享，失聲後一度查不出明確原因，直到接受中醫針灸治療長達3個月，聲音才逐漸恢復，但隨之而來的卻是左手整隻發麻的問題，不僅貼痠痛貼布、服用止痛藥都無明顯改善，甚至影響睡眠品質。後續檢查才發現，第七與第八節頸椎之間長出骨刺，直到尋求專治骨刺的醫師治療後，症狀才終於獲得緩解。

根據《三立新聞網》報導，馬偕醫院的衛教資訊說明，人體頸椎共有七節，結構如同一節節相連的竹子，每兩節之間都夾有稱為「椎間盤」的纖維軟墊，具有柔軟與彈性，可支撐頸部前後彎曲與左右側傾，避免脖子僵硬受限。

資料指出，俗稱「骨刺」的頸椎椎間盤突出，會依神經受壓位置不同，出現以下幾類症狀：

一、神經疼痛

疼痛通常從頸部後方或肩胛骨開始，一路延伸至肩膀、手臂甚至手指，伴隨麻木、灼熱或刺痛感，轉動脖子時疼痛往往更加明顯。

二、感覺異常

上肢部分皮膚在輕觸時，可能出現如觸電般的不適感，對冷熱的敏感度降低，手指末端的觸覺也會變得遲鈍。

三、肌力下降

患者可能出現無力感，連提物、握筆、拿筷子或握手都變得困難，若合併感覺異常，連扣鈕扣等細微動作也難以完成，長期下來甚至可能導致肌肉萎縮。

四、脊髓病變

若突出的椎間盤壓迫到中樞脊髓，除上述症狀外，還可能影響軀幹與下半身，例如步伐逐漸僵硬、行走速度變慢、腳底用力時出現不自主顫抖，甚至產生麻痺刺痛感，嚴重時恐出現失禁或癱瘓等狀況。資料也提醒，若保守治療效果有限，且影像檢查確認神經受到明顯壓迫，醫師便會評估是否進一步採取「前位神經顯微椎間盤切除術」等手術方式進行治療。

