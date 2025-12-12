黃安又回台了！領車牌「8888」賓士愛車 開車1行為慘了恐遭開罰

黃安邊開車邊用手機，恐違反道交法遭開罰。（翻攝黃安抖音）

62歲歌手黃安再次悄悄返回台灣，稱自己「回台省親」，跑去領送修的32年車齡賓士S320，還秀出有自己語音的導航系統，但過程中他頻頻邊開車邊用手機，險象環生。

黃安為何返台？

黃安近日搭機返台，稱是「回台省親」，拍攝影片與大家分享自己的路程，原來他是回台灣牽去維修的賓士車，只見他用手機點開導航，導航那頭回應的竟來是他自己的聲音，讓他直呼感覺根本人格分裂，哈哈大笑。

黃安開了許久後終於抵達維修廠，他大方展示他的32年老賓士車S320，車牌號還是「8888」，炫耀意味濃厚；最後他讓這台古董車搭載黃安版本語音的導航上路。

黃安炫耀自己的32年賓士愛車。（翻攝黃安抖音）

不過值得注意的是，黃安開車過程頻頻用手機使用導航，後座還有他的親戚也未制止，看來相當危險。

黃安開車邊用手機 會違反什麼法?

根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3千元罰鍰。

粉絲嗨翻 導航也改黃安聲音版本

而他的粉絲看到影片，紛紛大讚「去哪兒，都有安哥的聲音相伴，感覺真好！」「我把導航改成你的語音」「嘖嘖…安哥，這車牌在台灣算牛筆不」「那個年代開這種車也算是有身分證的人」

