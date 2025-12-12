黃安回台灣「違規踩1紅線」GG！囂張拍片「鐵證曝光」網嗨：檢舉

娛樂中心／巫旻璇報導

台灣男星黃安過去多次公開表態支持中共立場，甚至曾檢舉前往南韓發展的台灣藝人周子瑜涉及「台獨」，此舉引發強烈反彈，也讓他被不少台灣網友列入抵制名單。近年來事業與生活重心幾乎都在中國的他，仍不時在社群平台分享返台探望親友的動態。昨（11日）黃安在微博上傳一段影片，宣稱自己「回台省親」，同時開箱多年來珍藏的愛車。不過影片中車內出現的某個畫面，卻被眼尖網友抓包疑似涉及交通違規，相關片段隨即在網路上引發討論，甚至有不少網友直言將循管道檢舉。

黃安回台灣探親「違規踩1紅線」GG了！囂張拍片「鐵證曝光」網截圖：已檢舉

黃安近年事業與生活重心幾乎都在中國，仍不時在社群平台分享返台探望親友的動態。（圖／翻攝自微博@黃安）





黃安昨（11日）在個人微博上曬出一段影片，並透露自己的賓士老車在維修廠整修將近一個月，如今終於修好，他特地載著家人前往取車。畫面可見，黃安上車後開啟中國導航系統「高德導航」，由於他本人曾與該平台合作錄製語音導航，因此行車途中能聽到自己的聲音指路，讓他忍不住笑稱：「有點人格分裂的感覺，我問路，又自己回答」。





黃安近日回台灣探親。（圖／翻攝自微博@黃安）





不過，也有眼尖網友發現，黃安在車輛行駛期間，持續手持手機操作導航，並未將手機固定放置，一邊開車一邊使用手機的行為，被認為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》，依法最高可處新台幣3000元罰鍰，更讓部分網友諷刺的是，黃安竟親自將疑似違規畫面拍下並上傳，留言表示「自錄違規還發出來，實在太誇張」。





黃安在車輛行駛期間，持續手持手機操作導航，並未將手機固定放置，一邊開車一邊使用手機。（圖／翻攝自微博@黃安）





抵達維修廠後，黃安又再度對鏡頭大方展示愛車，強調這輛賓士已有32年歷史，是「古董級、經典中的經典」，並未刻意遮擋車牌，讓特殊號碼「8888」完整入鏡，也被外界解讀車輛與車牌都價值不菲。影片曝光後，中國網友留言討論車價與使用心得，感嘆早年虎頭奔價格不斐，也有人吐槽在台灣使用高德導航路況顯示不準；相較之下，台灣網友反應則相當激烈，批評其行為違法又危險，甚至直言「台灣不歡迎這樣的舔共藝人」、「應該直接檢舉」、「已檢舉了」，相關話題持續在網路延燒。









黃安在車內用手機，恐違反《道路交通管理處罰條例》，依法最高可處新台幣3000元罰鍰。（圖／翻攝自微博@黃安）

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

