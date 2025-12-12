黃安回台省親！一返台開車就違規滑手機「聽自己導航」 曝賓士車牌8888

娛樂中心／施郁韻報導

63歲親中藝人黃安赴中發展多年，經常在社群發表親中言論，讓台灣網友十分不滿；黃安近日自稱「回台省親」，他還開箱愛車賓士並曝光車牌，並一邊開車、一邊使用手機，引發網友討論。

黃安前往中國發展多年，時常在社群平台分享生活，11日在微博、抖音等平台發布一段影片，自稱「回台省親」，他坐上駕駛座後，使用手機打開導航，準備送修車齡32年的賓士長達一個月，導航聲音則是他自己的聲音。

黃安回台灣一邊開車邊使用手機導航。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安表示，有人詢問他聽自己導航有什麼感覺，「我覺得會人格分裂，我在問路，然後自己回答」。影片中可見到，黃安一邊開車，仍一手拿著手機使用、一手控制方向盤，還忙著對鏡頭笑稱：「你有病吧！我自己開車、自己導航。」

廣告 廣告

黃安開車抵達修車廠後，開始介紹賓士的配備，意外曝光車牌號碼，數字是「8888」。他說，這台車是古董車、經典車，不像現在的汽車有AI、有語音，是「屬於我那個時代的豪車」。

黃安自行錄下違規行為，邊開車邊使用手機的行為已經觸法，可依法被開罰3000元。



更多三立新聞網報導

77歲余天罹攝護腺癌「全切」！余祥銓當心機率增2倍 醫示警4症狀快就醫

知名手搖飲加盟主爆虐狗片流出！柯基遭痛打閃躲 議員出手、網怒灌1星

昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司

國光女神梁云菲驚傳輕生獲救！吐心聲「活得很辛苦」 撿回已放棄的命

