黃安在台灣「驚見中國地圖能用」嗨翻：每條街都一清二楚

娛樂中心／倪譽瑋報導

黃安在台灣使用中國的「高德地圖」導航，同時也嘲諷Google地圖。（圖／翻攝自黃安微博）

藝人黃安移居中國發展多年，經常在社群發表親中言論，常引起台灣網友不滿。日前他從中國來台，使用中國主流之一的地圖服務「高德地圖」在台灣路上導航，發現不僅能用，還「每條街都一清二楚」，便興奮地吹捧道「今天起，在台灣省導航，就用高德！」引發部分網友抨擊。

日前黃安在微博發文表示，他從中國來到台灣，過去自己在「台灣省」開車時，只能使用蘋果自帶的谷歌（Google）地圖，嘲諷導航功能可謂「寶裡寶氣」，會把「重慶北路」唸成「眾慶北路」、「二段」念成「二噸」。

黃安用高德地圖導航，並拍下自己開車去買飯糰。（圖／翻攝自黃安微博）

如今他在台灣，想試試看中國主流的地圖服務「高德地圖」有沒有用，發現不僅能順利導航，還可以用和在中國一樣的播報方式，「一覺醒來，導航都變了。今天起，在台灣省導航，就用高德！」他興奮地笑稱，「每條街都被摸得一清二楚，哈哈哈哈哈！」便用著高德地圖導航，開車去買飯糰。

黃安在台灣發現高德地圖能使用後，最近幾天的微博發文便常常提及，例如今（4）日黃安再捧高德地圖，他自拍寫下「看著高德導航，到中山高速 中壢服務區喝杯咖啡，爽啊！」



