黃安慘了！爆「雙眼突失焦」最新病況曝光認：糟了

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娛樂中心／巫旻璇報導

歌手黃安憑藉經典歌曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉走紅樂壇，1998年4月移居中國，並自2000年起逐步淡出台灣演藝工作、長年定居北京。過去他曾因心血管與眼部疾病多次就醫，健康狀況不時成為外界關注焦點。近日，他再度透過社群平台發文，透露自己出現視力異常、雙眼容易失焦等情況，引發粉絲關心。









昔心梗回台搶命！黃安近況慘了「爆1症狀惡化」最新病況曝光認：糟了

黃安近年長期在中國發展，動向與發言備受關注。（圖／翻攝自微博）





黃安近年長期在中國發展，動向與發言備受關注，近日他在貼文中分享，依照中醫觀點，春季常是疾病較易發作的時節。他回顧自身過往病史，指出2016年曾突發心肌梗塞，2023年則出現左眼視網膜剝離、失聲及頸椎骨刺等問題。沒想到今年3月，又開始出現雙眼經常性失焦的情況，原以為只是度數不合，甚至重新配了兩副眼鏡，但症狀不僅未改善，反而更加嚴重。

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昔心梗回台搶命！黃安近況慘了「爆1症狀惡化」最新病況曝光認：糟了

黃安分享雙眼經常性失焦的情況，原以為只是度數不合，甚至重新配了兩副眼鏡，但症狀不僅未改善，反而更加嚴重。（圖／翻攝自微博）









他進一步提到，自己曾嘗試透過網路搜尋相關資訊，但結果多為廣告內容，後來改以AI工具詢問，得到的建議是長時間用眼導致眼部肌肉過度緊繃，加上年齡增長、調節能力下降，進而出現頭暈與視線失焦等現象。對此，黃安依照建議調整生活習慣，包括減少滑手機時間、改以「聽」取代觀看影片內容，並在睡前使用熱敷眼罩約15分鐘。他表示，經過幾天調整後，症狀已有明顯緩解，認為方法奏效，未來會持續保養眼睛。同時，他也分享自身經驗，提醒長時間使用手機可能帶來後遺症，直言現今公共場合低頭族現象普遍，甚至有人外放影音影響他人，呼籲大眾適度用眼、留意健康狀況。









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