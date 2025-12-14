黃安突回台灣再拍片喊「台灣省」！下秒忘情囂張1舉動恐又觸法

娛樂中心／巫旻璇報導

長年在中國發展的台灣藝人黃安，過去多次公開表態力挺中共立場，更曾檢舉赴南韓活動的台灣藝人周子瑜涉入「台獨」，相關言行引發台灣社會強烈反感，也讓他遭不少網友列入拒看名單。近年事業與生活幾乎全面移往中國的黃安，仍不時透過社群平台分享返台探望親友的近況。11日他在微博發布影片，自稱「返台省親」，並順勢介紹自己多年珍藏的愛車，卻因車內畫面被網友發現疑似觸及交通違規，甚至有人揚言向相關單位檢舉。昨（13日）黃安再度PO出開車畫面，卻因片中一句話，再次掀起網友熱議。

黃安11日在個人微博上傳一段影片，遭質疑已違反《道路交通管理處罰條例》，依法最高可處新台幣3000元罰鍰。（圖／翻攝自微博@黃安）

黃安昨（13日）再度於微博上傳一段開車影片，片中他談及此行計畫前往台中「大吃大喝」，並稱台中是他心目中全台餐飲選擇最豐富的城市，不僅停車便利，賣場空間寬敞、環境舒適，餐點選擇也相當多元。他也提到，每次回台灣探親，常會邀請已退休的姐姐與姐夫同行，一起到台中拜訪朋友，順道逛百貨公司添購服裝，為未來仍偶爾接下的商演行程做造型準備，最後精神十足地喊話準備出發。

黃安雙手離開方向盤全被拍。（圖／翻攝自微博@黃安）

值得注意的是，這次影片中已不見黃安邊開車邊操作手機的畫面，與先前引發爭議的情況有所不同，外界解讀他似乎刻意收斂行為，避免再次踩線。不過，影片中黃安談話情緒激動時，曾一度雙手離開方向盤；依《道路交通管理處罰條例》第43條規定，駕駛人若於行駛中雙手離開方向盤，恐被認定為以其他危險方式駕車，可處新台幣6,000元以上、36,000元以下罰鍰，並得當場禁止其駕駛。此外，影片中黃安刻意使用「台灣省」一詞，相關片段仍引來不少台灣網友不滿痛批「怎麼不乾脆放棄國籍」、「一邊回台一邊矮化台灣」、「愛回來又愛嘴」，相關討論迅速在網路上延燒。

黃安在車輛行駛期間，持續手持手機操作導航，並未將手機固定放置，一邊開車一邊使用手機。（圖／翻攝自微博@黃安）

回顧黃安日前引發討論的疑似違規風波，11日他在個人微博上傳一段影片，透露自己那輛賓士老車送進維修廠整修近一個月後終於完工，並特地載著家人一同前往取車。畫面中可見，他上車後啟用中國的導航軟體「高德地圖」，由於過去曾為該平台錄製語音導航，行駛途中不時傳出自己的聲音報路線，讓他忍不住自嘲：「好像人格分裂，一邊問路、一邊自己回答。」

然而，影片曝光後，有眼尖網友注意到，黃安在車輛行進間持續手持手機操作導航，並未將裝置固定使用，邊開車邊滑手機的行為，遭質疑已違反《道路交通管理處罰條例》，依法最高可處新台幣3000元罰鍰。更引發網友諷刺的是，相關疑似違規畫面竟由黃安親自拍攝並上傳，不少留言直言「自己錄下違規過程還公開分享，實在離譜」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

