黃安突失聲、長骨刺！健康連出狀況 醫：嚴重恐失禁、癱瘓

生活中心／許智超報導

黃安近期受邀去新疆商演的途中又突然失聲。（圖／翻攝自黃安微博）

63歲黃安赴中國發展多年，由於頻頻發表親中言論，遭到台灣網友視為「舔共藝人」，而他近年飽受病痛之苦，之前因眼睛視網膜剝離動手術，近日受邀去新疆商演的途中又突然失聲，雖硬著頭皮上台演出，卻因表現不佳，當場遭台下中國觀眾無情洗臉，大聲怒吼「快下來吧」，場面極度尷尬，讓他感嘆「當時只覺得演藝事業到頭了」。

據了解，黃安失聲後找不出病因，後來經中醫針灸3個月才找回聲音，但又換成整隻左手發麻，貼痠痛貼布、吃止痛藥都沒用，甚至無法好好睡覺，後來發現因為第7到第8節頸椎間長了骨刺，最後找了一位治骨刺的醫師才讓他症狀緩解。

根據馬偕醫院衛教資料指出，頸椎共有七節，像竹子一樣一節一節構成，每節之間有一個纖維軟墊叫作「椎間盤」，其柔軟與彈性可提供頸部自由的前彎後仰或側傾，讓脖子不會真的像竹子一般僵硬不動。

資料說明，「頸椎椎間盤突出症」也就是俗稱的「骨刺」，據壓迫到神經部位的不同，分為以下4種症狀：

1.神經痛

從頸部背面或肩胛骨的地方開始酸痛，沿著肩膀，手臂到手指，像順著一條絲帶般從頸部延伸下來，產生麻痺甚至灼熱刺痛，轉動脖子時常導致疼痛加劇。

2.感覺異常

上肢某些部位的皮膚輕觸時會產生被電到的異常感覺，對冷熱的感受敏感度降低，手指末端觸感也變得遲鈍。

3.肌肉力量減弱

使不出力氣，可能沒辦法提東西，拿筆、握筷子乃至握手都沒力量，加上感覺異常的症狀，連扣鈕釦這種精細的動作都沒辦法完成，時間久了甚至會發生肌肉萎縮。

4.脊髓病變

當椎間盤突出的壓迫，波及中樞脊髓時，除了可能有上述的症狀外，還會出現軀幹及下半身的症狀，例如走路腳步越來越僵硬、走不快、腳底板用力彎曲時會產生不停的顫抖、軀幹到兩腳會麻痺刺痛感覺異常、嚴重時甚至大小便失禁或癱瘓。

資料也指出，當保守治療無效，經由影像學檢查確認神經明顯受壓時，便需考慮「前位神經顯微椎間盤切除術」手術治療。

