黃安翻車了！新疆失聲硬唱遭陸客轟「別唱了」他哀嘆：事業已到盡頭

娛樂中心／綜合報導

黃安自爆在飛往演出地的途中突然「失聲」，喉嚨完全發不出聲音，雖硬著頭皮上台演出，卻因表現不佳，當場遭台下中國觀眾無情洗臉。（圖／微博）

新疆撈金慘翻車 觀眾怒吼：快下台

63歲資深藝人黃安，近年將事業重心全數移往中國，並以激進的「舔共」言論博取對岸關注。然而，這位自詡愛國的藝人近日在新疆伊犁的商演中卻慘遭滑鐵盧。黃安自爆在飛往演出地的途中突然「失聲」，喉嚨完全發不出聲音，雖硬著頭皮上台演出，卻因表現不佳，當場遭台下中國觀眾無情洗臉，大聲怒吼：「快下來吧，別唱了！」場面極度尷尬。

黃安日前利用 AI 生成一張自己身披袈裟、手持法杖的照片，宣稱想「皈依佛門、遁入空門」。（圖／微博）

才喊要出家當和尚 嘆演藝生命盡頭

面對突如其來的失聲與觀眾的噓聲，黃安事後崩潰感嘆：「當時只覺得演藝事業到頭了。」事實上，黃安近期身體頻亮紅燈，不僅去年才因左眼視網膜剝落緊急返台開刀，近期更因健康不佳萌生退意。他日前才利用 AI 生成一張自己身披袈裟、手持法杖的照片，宣稱想「皈依佛門、遁入空門」，沒想到才隔一天就遭遇這場幾乎斷送職涯的舞台事故。

爽用台灣健保惹議 網譏：生病才知台灣好

儘管黃安在中國屢屢發表貶低台灣的言論，但每次身體出狀況，身體卻很誠實地飛回台灣「爽用健保」。針對外界批評，他總是一副「拿我怎麼樣」的囂張態度，引發台灣民眾強烈反感。如今他在中國踢到鐵板，不僅健康亮紅燈，連賴以維生的商演也遭嫌棄，不少台灣網友聞訊紛紛諷刺：「這就是現世報」、「健保卡該剪了吧」、「中國觀眾終於醒了」。

