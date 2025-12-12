黃安返台嗨喊「回家了！」喜牽32年老賓士 開車1舉動恐吃罰單

黃安日前開心分享回到台灣的生活日常。（圖／翻攝黃安微博）

現年63歲的資深藝人黃安，在大陸長居多年，日前終於回到台灣。不過，他一落地就出現爭議，竟然邊開車邊使用導航，一路上有說有笑，聽著自己的聲音相當開心，引發網友質疑聲浪。

黃安昨（11日）透過社群平台微博、抖音分享回到台灣的日常生活，心心念念自己開了32年的賓士。只見黃安帶著墨鏡、穿著顯眼的黃色上衣，臉型紅潤充滿活力，在車上使用導航標註修車廠位置。

此時，黃安還不忘為大陸品牌的導航宣傳，更笑稱聽到自己的聲音導航，會讓他頓時覺得人格分裂，「我在問路，然後自己回答！」不時和後方的家人們嘻笑打鬧，氣氛相當歡樂。

隨後，黃安向大家展示自己開了32年的老賓士，大方秀出自己的車牌號碼，數字8888相當吉利。最後黃安開心地駕著愛車，搖下車窗對著鏡頭喊「回家了！」

影片曝光後，隨即湧入大陸粉絲討論，「安哥又回台灣啦！」、「這車牌真是6」、「安哥的虎頭奔太酷了」、「真好啊！好牌好車！」但看在台灣網友的眼裡卻不是滋味，在網路上掀起大片罵聲。

此外，黃安一邊開車、一邊拿起手機向鏡頭展示導航的動作，也已經違反台灣《道路交通管理處罰條例》第31-1條規定，未來恐繳3000元的罰金。

黃安邊開車邊用導航的舉動，已經違反台灣《道路交通管理處罰條例》。（圖／翻攝黃安微博）

★《中時新聞網》：不良示範，請勿模仿。

