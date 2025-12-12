黃安返台開賓士邊滑手機！還大秀賓士「8888」車牌

長年旅居中國的資深藝人黃安，11日在微博上傳一段4分多鐘的返台影片，記錄他前往維修廠取回愛車的過程。影片開始，黃安先是反映機場人潮稀少，並提到台灣無法使用微信支付，需要換取新台幣的不便。

上車後，黃安開啟中國電子地圖「高德導航」，由於導航語音是他本人錄製，聽到自己的聲音指路讓他忍不住笑稱：「我覺得會人格分裂，自己問路自己回答。」然而接下來的畫面卻引發爭議，只見他一手持手機展示導航畫面，一手操控方向盤，邊開車邊對著鏡頭開玩笑：「你有病吧！我自己開車、自己導航。」後座親友全程未加制止。

廣告 廣告

抵達維修廠後，黃安興奮地向網友介紹這輛陪伴他32年的黑色賓士S320，從外觀拍攝到車內設備，並大方展示車牌尾數「8888」的特殊號碼。他強調這是早期的經典豪華車款，沒有現代車輛常見的AI或語音系統，是「屬於我那個時代的豪車」、「老伙計又見面了」。行經圓山飯店時，黃安還特別介紹該建築是根據北京故宮造型興建的「台灣省第一家五星級涉外觀光飯店」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰。黃安的行為明顯違反相關規定。

影片曝光後，中國網友多數關注車輛本身，討論早年虎頭奔的價格與使用心得，也有人吐槽在台灣使用高德導航路況顯示不準確。

相較之下，台灣網友反應激烈，批評其行為違法且危險，紛紛留言「自錄違規還發出來，實在太誇張」、「台灣不歡迎這樣的舔共藝人」、「應該直接檢舉」，更有網友表示已經循管道檢舉。

黃安過去因公開支持中共立場，曾檢舉赴韓發展的台灣藝人周子瑜涉及「台獨」，引發強烈反彈，被不少台灣網友列入抵制名單。此次返台違規駕駛事件，再度讓相關話題在網路延燒。

更多品觀點報導

川普解禁H200為何突然放行中國？黃世聰揭露背後美國戰略意圖

愛莉莎莎IP定位中國爆爭議！怒嗆：編故事大師

