黃安返台開車「聽自己導航」 取愛車意外曝車牌8888

藝人黃安到大陸發展多年，昨（11）日在抖音等平台發布一則標題為「久別重逢『虎頭奔』，回台省親順便取車」的影片，畫面中可見他聽著自己聲音的導航，愛車的車牌數字部分也曝光，引發討論。

黃安聽著自己聲音的導航。 （圖／翻攝自 黃安抖音 ）

黃安一手握方向盤開車，一手拿手機聽導航。 （圖／翻攝自 黃安抖音 ）

黃安昨（11）日發布一段4分鐘的影片，他表示「到了台灣了，機場沒什麼人，待會換點台幣，身上沒台幣，台灣不能用微信支付。」上車後黃安使用手機打開高德導航，準備前往修車廠牽回送修1個月的愛車「虎頭奔」。而導航的聲音也是黃安本人錄製的聲音，並笑說有人問他聽自己導航有什麼感覺，他回應「我覺得會人格分裂，我在問路，然後自己回答」。

影片中曝光愛車車牌數字部分是8888。 （圖／翻攝自 黃安抖音 ）

黃安表示，台北的天氣和福州完全一樣，到目的地43.3公里。影片中黃安一手拿著手機撥放導航，一手握方向盤開車。抵達修車廠後，他開心地介紹愛車的各項配備，過程中不慎讓車牌號碼入鏡，數字部分正是「8888」。不少大陸網友們留言表示，「車牌號相當牛逼」、「自己聽自己的（聲音導航）反而毛骨悚然」、「這車放到現在，行駛在街上，反而更會多看幾眼」。

