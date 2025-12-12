生活中心／綜合報導

長期在中國發展的藝人黃安，最近回台，曬出自己配音的導航，還說自己問路、自己回答，會人格分裂，不過，黃安一回台就公然違規，拍下自己邊開車、邊使用手機的畫面，最高可處3000元，網友也開嗆，應該檢舉，台灣不歡迎舔共藝人。

藝人黃安：「到了台灣了。」長期在中國發展的藝人黃安，最近回台，一上車，就曬出自己配音的導航。藝人黃安：「祝你一路順風滿面春風，你要問我說，聽自己導航有什麼感覺，我覺得會人格分裂，我在問路都要自己回答，哈哈哈哈出發。」

黃安邊開車邊用手機導航 一回台就違規最高開罰3000元

網友痛批，「應該直接檢舉」、「台灣不歡迎舔共藝人」（圖／民視新聞）





不過，車子都往前開了，黃安手機還是沒放下來，一回台就違規，還親自拍下違規影片，根據道交條例最高開罰3000元。網友痛批，「應該直接檢舉」、「台灣不歡迎舔共藝人」。藝人黃安：「哎呀虎頭奔好久不見，油漆都補好了，這車不是好車壞車，這是骨董車經典車。」黃安接著又到車廠，牽回32年愛車，車牌號碼全都露，

黃安邊開車邊使用手機，公然違反道交條例（圖／民視新聞）

除了違規，黃安爭議行為，不只這一樁，2018年，他檢舉藝人周子瑜台獨，讓子瑜哭紅雙眼、被迫道歉。藝人（2018）周子瑜：「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲。」黃安打壓台灣藝人，但9年前，罹患心肌梗塞時，卻搭專機回台就醫，爽用健保，如今又公然違規，再度引發台灣人不滿。

