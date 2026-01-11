黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧

娛樂中心／李汶臻報導

63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。





資深藝人黃安2023年左眼視網膜剝落動手術後，有3個月處於「半瞎」狀態。（圖／翻攝黃安微博）





安出生於台灣新竹，移居中國多年的他，經常發表貶低台灣的親中言論，甚至還多次自稱「中國人」。他先前坦承自己因為近些年罹病，性格有所轉變，不僅拒談時事與政治，更下定決心皈依佛門，還一度宣布「已出家」。他10日甚至還利用AI生成一張自己身穿僧袍、手持法杖，變裝「修行者」的模樣。

黃安利用AI生成一張自己身穿僧袍、手持法杖的畫面。（圖／翻攝自微博）





僅隔一天，黃安又在微博分享近況。他透露，自己前陣子從台北中轉成都，又轉飛新疆伊犁出席一場商演。他途中在飛機上就發現自己喉嚨無法發出聲音，到了第二天準備上台前依舊沒有聲音，讓他一度覺得「完了，演藝事業到頭了」。但他最後還是硬著頭皮上台，以超沙啞的聲音演唱，讓台下觀眾都心疼不已，甚至有人大喊「快下來吧，別唱了」。





黃安透露自己日前接商演，喉嚨發不出聲音，擔心「演藝事業到頭了」。（圖／翻攝自微博）









黃安中國商演，遭台下觀眾狂喊：「下來吧」。（圖／翻攝自微博）









