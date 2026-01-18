黃安「昔踩紅線」學乖了？開車「眼神狂飄」全都錄

娛樂中心／綜合報導

63歲資深藝人黃安當年憑藉歌曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉走紅，在中國定居超過20年的他，近年來身體健康狀況接連亮紅燈。先前飛往中國新疆商演，喉嚨竟在登台前無預警失聲，事後更查出第七、第八節頸椎間長出骨刺。他日前再度返台、並曬出一系列回到老家新竹的最新動態，其中就有中國小粉紅發現他回台灣次數變頻繁，對此他本人急留言9字、解釋自己返台的實情。





黃安「爆失聲、長骨刺」頻回台灣！遭小粉紅抓包「本尊扯統一論」急解釋

黃安健康狀況亮紅燈，接連經歷失聲、頸椎骨刺等病痛折磨。（圖／翻攝自微博@黃安）

廣告 廣告

藝人黃安時常在中國社群平台微博更新動態，消息傳回台灣總能掀起網友熱烈討論。他2025年12月發布「回台省親（探親）」影片，並開著多年來珍藏愛車上路。一系列片段曝光後，有眼尖的網友抓包他開車違規滑手機，一手拿著手機使用手機導航、一手控制方向盤。此外，他還邊開車邊對著鏡頭錄影，期間講到動情處，黃安雙手竟然懸空比劃、離開方向盤，再度被發現疑似危險駕駛。

黃安「爆失聲、長骨刺」頻回台灣！遭小粉紅抓包「本尊扯統一論」急解釋

黃安2025年12月底上傳開車影片，一邊開車邊使用手機導航。（圖／翻攝自微博@黃安）





黃安近日又悄悄返台並上傳開車影片，他這次終於學乖了。畫面可見，黃安在三十幾秒的短片中，全程雙手幾乎不曾離開方向盤，但他還是被發現駕駛期間視線頻繁飄移，並未完全關注前方路況。此外，貼文曝光後也有中國網友發現他近來返台次數變多。而有陣子不主動提及時事、政治議題的黃安，這次竟再次談到「統一」。對於回台頻繁的原因，他解釋回應「特地回來看統一了沒」。

黃安「爆失聲、長骨刺」頻回台灣！遭小粉紅抓包「本尊扯統一論」急解釋

黃安開車眼神亂看全都錄。（圖／翻攝自微博@黃安）





黃安「爆失聲、長骨刺」頻回台灣！遭小粉紅抓包「本尊扯統一論」急解釋

對於回台頻繁的原因，黃安9字解釋了。（圖／翻攝自微博@黃安）





原文出處：黃安「爆失聲、長骨刺」頻回台灣！遭小粉紅抓包「本尊扯統一論」急解釋

更多民視新聞報導

黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧

-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了

阿北1番話嫌妻惹麻煩！陳佩琪回嘴：半夜爬起來寫

