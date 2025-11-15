黃宏輝建築師的美食地圖：日本傳統江戶流料理的嫡傳——月白

日本料理是台灣人的心頭肉，我很久以前認為是老一輩人的專屬，但現今年輕人卻才是更高比例的族群。日本料理在台北的開店速度之快、密度之高，大概只差銀座了。但時代更迭一切都更新了，在芸芸眾家中如何突顯超越自以為有創新又傳統的既定形象，已經有人開始變異大突破了。不只本店「月白」還有「亘一郎」，要開你眼界。

北海道鯡魚先製成魚乾再與茄子燉煮，現刨本枯節柴魚片更具鮮度與美味。（圖／黃宏輝提供）

現烘海苔片包住日本靜岡濱名湖產鰻魚製成手卷，清爽漬黃瓜有解膩之效。（圖／黃宏輝提供）

氣仙沼名產魚翅加入純蒸蛋製成的茶碗蒸。（圖／黃宏輝提供）

福岡酒蒸馬頭魚魚皮可見劃身40刀的細膩刀工之美。（圖／黃宏輝提供）

日本宮城海域捕捉的黑鮪魚中腹油花細密，看著竟比常見大腹更高級一等。（圖／黃宏輝提供）

軍艦捲奢侈鋪滿頂級的北海道利尻禮文島產馬糞海膽。（圖／黃宏輝提供）

※照片及部份文章引用《pen》雜誌國際中文版2025年11月號

以上精彩內容是否讓您食指大動？

完整美食內容就在延伸閱讀中！

延伸閱讀

黃宏輝建築師的美食地圖完整版：日本傳統江戶流料理的嫡傳——月白

黃宏輝建築師的美食地圖完整版：異國風類北歐料理-Set.

黃宏輝建築師的美食地圖完整版：異國風南美辣椒共和國—南美ZEA