黃宏輝建築師的美食地圖：極簡主義法國料理如何可得米其林賞識─NOBUO

從以前到後來，一直在思考一問題──究竟是西方人或日本人作的法國料理，在台灣何者更受歡迎？

多年前法國米其林名廚侯布雄來台見證第一、二任主廚的交接時刻，我們一群人連兩天品嚐了首位日本籍主廚親手的料理，隔天也試接任的義大利主廚，結果大家都一致公認是……。到最近我還是覺得日本風的法料清淡幽緻更適合台灣人。

花枝斷身煙燻 。（圖／黃宏輝提供）

帆立貝的殼利用為容器，盛裝新鮮柿子和柿餅 。（圖／黃宏輝提供）

櫛瓜天婦羅透內綠花，搭配明太子奶油炒櫛瓜 。（圖／黃宏輝提供）

扇貝慕斯與奶泡醬汁 。（圖／黃宏輝提供）

冬天鰆魚油脂豐富，適合直火炭烤 。（圖／黃宏輝提供）

柏克夏黑豬製成的厚切豬排厚達4公分，搭配大比例豬耳凍食用 。（圖／黃宏輝提供）

和牛橫隔膜色如赤牛 。（圖／黃宏輝提供）

「招牌李氏咖哩飯」使用的宜蘭台16號米晶瑩如日本米 。（圖／黃宏輝提供）

