黃宏輝建築師的美食地圖：江戶流壽司經典與異化的進階版──品 Galerie Shina

日式的國粹壽司有其歷史典故尤其是「江戶流」，但看到美國加州的壽司是專屬美國人的，連不是日本人的台灣人都知那非正統，有點冒犯了純日式。我想像真的一點揮灑空間都沒了？天才廚子除了練好底子也都被局限了？

紅魽魚肉經過稻禾煙燻，佐以風乾明蝦殼特製的XO蝦醬透出日式滋味。（圖／黃宏輝提供）

黑鮪魚大腹肉現場煙燻，僅使用淡雪鹽、紫蘇花輕柔點綴，撒上金箔粉星輝點點。（圖／黃宏輝提供）

焰火鴨肝鮭魚握壽司撒上滿滿鴨肝末，再淋上濃郁的烤鰻魚骨照燒醬，繁複製作過程體現頂級美味。（圖／黃宏輝提供）

碩大的磯煮南非白鮑切片取代海苔，包裹北海道浜中町產馬糞海膽、京都芽蔥。（圖／黃宏輝提供）

時令的「冬暮之握」乍看是鮪魚泥醋飯海苔捲，當中卻有玄機。（圖／黃宏輝提供）

使用日本米其林1星等級的「鐵針炙燒法」炭炙黑鮪魚皮。（圖／黃宏輝提供）

「金潤越光釜飯」選用越光米、溏心烏魚子、埔里筊白筍，再以鮭魚卵提出鮮鹹口味。（圖／黃宏輝提供）

