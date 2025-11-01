黃宏輝建築師的美食地圖：異國風南美辣椒共和國—南美ZEA

之前便聽過有人在台北開了一家拉丁美洲料理，是阿根廷人台灣女婿，個人雖去過墨西哥除了 TACO和辣椒之外沒留下多少印象，所以台北的這拉丁料理還尚未引起我留意。直到 2023 年獲得了米其林一星的榮譽還是沒誘出我的興趣，因很多一星的實在很令人失望不得星還沒事。但從朋友口中已多次聽及説極美味非常滿意，並在網路世界裡所聞幾乎沒負評都是高評價，值得思考的想像空間，為何這對台灣人而言，很陌生拉丁料理 ZEA 餐廳的評語，只有「好吃」好像沒其他可説的了實在令人疑惑，但待我體驗完畢心中就浮現了幾個畫面，Fine Dining 一是美色＋美味；二是有故事性＋美味；三是有儀式性＋美味；四是有服務性＋美味；然而第五即是沒有不必要的其它就是極單純的美味。

台東產大圓葉胡椒打成醬汁，以清爽辛香點綴宜蘭鮮美海瓜子。（圖／黃宏輝提供）

自製鄉村麵包需沾Zuccardi家族4種清淡至濃郁不同層次的橄欖油同吃。（圖／黃宏輝提供）

按祕魯小吃烤牛心的料理方式，在鴕鳥心淋上傳統「anticucho」醬汁。（圖／黃宏輝提供）

來自南投名間的可可、埔里的香草和花蓮油芒共組南美特色甜點。（圖／黃宏輝提供）

