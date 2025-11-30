黃宣假冒「吳克群」搭小黃！兩人相似度超高騙倒司機

黃宣30日登上簡單音樂節舞台開唱。簡單音樂節提供

「2025 Simple Life 簡單生活節」今（30日）進入第二天，午後由音樂鬼才黃宣（YELLOW）於天空舞台開場，開場即以〈Ghost Swing〉與〈Dazzle〉帶領樂迷進入他獨特的音樂宇宙。即使傍晚突降雨勢，黃宣仍以帥氣的髮型、白色夾克搭配黑色寬褲現身，充滿朝氣地獻上精彩演出。

黃宣開場後向現場問候，幽默說：「今天天氣原本早上非常大好，早上去整理頭髮，叫車時司機看到我的吉他，問我是不是要去表演，我就開玩笑說我叫吳克群！」此話一出全場笑聲連連，他連忙自嘲是開玩笑，要大家「不要當真」。

黃宣（上）的新造型與吳克群（下）頗為相似。簡單音樂節提供

吳克群。翻攝kenjiwu999

演唱〈獨上C樓〉後，稍停的雨勢又突然飄起雨，黃宣貼心提醒樂迷拿出雨具，並分享今天特別的意義：「今天簡單生活節20週年，接下來要唱一首20 年前就很喜歡的歌，也是我非常欣賞的音樂人作品。」

隨後，他深情獻唱已故音樂才子方大同的〈歌手與模特兒〉，氣氛令人動容。由於現場雨勢不斷，黃宣還臨時加入應景曲目〈怪天氣〉，妙趣橫生地與雨勢互動，唱著唱著，雨勢也逐漸停止，讓現場觀眾感受黃宣滿滿的熱情與魅力。

黃宣30日登上簡單音樂節舞台開唱。簡單音樂節提供



