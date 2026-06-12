黃宣配音《小小兵》竟全程手指撐嘴！ 錄6小時遭「愛的調教」崩潰：差點打給媽媽

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黃宣為《小小兵&大怪獸》中暱稱「咕咪」的綠色小怪獸配音，竟需全程用手指撐嘴發音。UIP提供

延續2024年《神偷奶爸4》熱潮，全新篇章《小小兵&大怪獸》除了深受觀眾喜愛的小小兵回歸，更加入了擁有超長名字「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」、暱稱「咕咪」的綠色小怪獸，並邀請歌手YELLOW黃宣首度獻聲好萊塢動畫電影配音。不過原本自信滿滿的黃宣，一進錄音室就面臨入行以來最震撼考驗，歷經長達6個小時的極限拉扯才順利收工。

YELLOW黃宣表示，出發前他帶著香蕉、在路上高唱小小兵經典歌曲，心情相當輕鬆，以為配音和自己平常的主持與音樂創作差不多，沒想到一踏進錄音室才驚覺完全是另一個世界。

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他笑稱自己一開始信心滿滿，結果錄到一半被徹底震撼，「我本來想說應該還好，結果進來之後直接被打到谷底，差點想打電話給媽媽！」他形容自己接受了一整天來自聲音導演國偉老師「愛的調教」，但也因此開啟了前所未有的聲音世界。

黃宣為《小小兵&大怪獸》配音，竟需要用手指撐嘴吧才能達到導演要求，打擊他滿滿的自信心。UIP提供

崩潰自爆2秒換一次發聲法！黃宣配音全程指撐嘴角練就新肌肉

談到這次配音的極限挑戰，黃宣透露最困難的地方在於角色並非真實人物，需要透過聲音去放大所有肢體與情緒張力。他形容這過程就像在鍛鍊平常不會使用到的「聲音肌肉」，「動畫角色一句話可能只有5、6個字，但每個字的情緒都不一樣，轉折非常大。可能短短2秒鐘內，就要切換好幾種不同的發聲方式。」

更驚人的是，由於咕咪擁有獨特的鼻子與嘴型，黃宣錄音時幾乎全程都要用手指將嘴角兩側往上撐開，才能精準找到貼近角色的發聲位置，操到臉部肌肉完全僵硬。

黃宣自認與《小小兵&大怪獸》中的小怪獸「咕咪」頭型超像。UIP提供

不過，這場艱辛的挑戰最終迎來了超完美反轉，黃宣對成品的沉浸感與滿足度極高，甚至給出驚人評價。他由衷表示：「如果這次配音的滿分是一百分，我會給1080分！」他大讚導演簡直是「聲音魔法師」，光靠指導就能讓人腦中浮現畫面。每當自己成功抓到角色的神韻時，他甚至會產生一種既幸福又帶點小邪惡的奇妙共鳴，成就感突破天際。

驚呼頭型根本雙子座分身！歌王敲碗帶大怪獸研發青草粿珍奶

被問到自己與全新角色咕咪有哪些相似之處，YELLOW黃宣立刻幽默自爆：「首先頭型就很像！」他認為咕咪最迷人的地方，就是那種調皮又帶點小狡猾、擅長一臉震驚說瞎話的個性，讓他高度懷疑咕咪根本是雙子座，笑稱兩人簡直「情投意合」。

如果這隻可愛的綠色怪獸真的存在，黃宣最想帶牠一起做菜，甚至突發奇想大玩在地創意，要把咕咪當作靈感，研發一款「青草粿口味的珍珠奶茶」，展現毫無極限的瘋狂想像力。



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