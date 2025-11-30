黃宣長髮造型登台開唱！自爆戴假髮搭車司機認不出 自稱「是吳克群」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

國泰世華 CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》30日在26度豔陽下熱力開唱，慶賀 20 週年。今天YELLOW 黃宣點燃現場，接連演唱〈獨上C樓〉、方大同的〈歌手與模特兒〉。但當他要翻唱Tanya 蔡健雅的〈思念〉時，發現天氣不是太好，於事臨時改歌單唱了〈怪天氣〉，相當應景。

今天YELLOW 黃宣點燃現場。（圖／Simple Life 提供）

黃宣今天以帥氣髮型和白色夾克黑色寬褲現身，並充滿朝氣的向大家打招呼：「大家好，不好意思，那個黃宣他今天沒來。」引得全場大笑，對此，他解釋，「今天天氣原本早上非常好，早上我去弄一下頭髮，剛剛叫車的時候司機看我的吉他就問：『是去表演嗎？阿你是歌手嗎？阿你叫什麼名字？然後我就回他說我叫吳克群。』開玩笑的啦！大家不要當真。」說完後台下笑聲連連，接著他大喊：「簡單生活20週年快樂！！20週年耶～20年前我大概就是這個髮量，我剛剛上來就流了一點汗，然後我發現不行，然後頭髮都會插到我的眼睛⋯⋯20週年耶，造就了很多美好的時光，然後我們今天在這邊我的頭髮還變長，我們第一次來簡單的時候就唱了這首歌。」

廣告 廣告

理想混蛋第3度站上簡單生活節舞台。（圖／Simple Life 提供）

金曲歌后 ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦，以布農古謠〈OAA〉清唱開場。（圖／Simple Life 提供）

11月初剛完成首場小巨蛋演唱會的理想混蛋第3度站上簡單生活節舞台，以快節奏〈愚者〉開場，隨後帶來〈滯留鋒〉、〈你討厭也沒關係〉和〈不是因為天氣晴朗才愛你〉讓樂迷再次重溫最初的感動。至於金曲歌后 ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦，以布農古謠〈OAA〉清唱開場，接著〈1-10〉、〈makadju 三八花の人〉、〈uduli 跳一波〉節奏鮮明，全場大小樂迷舉著手跟著搖擺，接著以〈Pusinivulu（魯凱古謠）〉轉入更悠揚的情感層次，最後在平和又安詳的〈在後的必要在前〉收尾。





更多FTNN新聞網報導

林憶蓮登簡單生活節開唱！抱病壓軸登台 「謝謝你們包容我」

人氣樂團飛機上「救她一命」！英勇過程全曝光 他自揭隱疾沒藥醫

泰國男神CP遊紐西蘭！賞冰川湖觀美景 親曝對陳柏霖印象

