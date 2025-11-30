黃宣長髮「簡單生活節」開唱 小黃司機認不出他自稱是「吳克群」

【緯來新聞網】「2025 Simple Life 簡單生活節」第二日在 26 度豔陽下熱力開唱，慶賀 20 週年，不少樂迷在昨（29日）稱讚邊逛市集邊聆聽演出，室內空間的交響回聲讓音樂更具生命力。YELLOW 黃宣現身以〈Ghost Swing〉、〈Dazzle〉兩首歌開場，他充滿朝氣的打招呼：「大家好，不好意思，那個黃宣他今天沒來。」原來是因為今天早上天氣非常大好，早上他去弄了頭髮，接著叫車時，司機看他的吉他就問：「是去表演嗎？你是歌手嗎？你叫什麼名字？」然後黃宣幽默回應：「我叫吳克群。」逗笑觀眾。

廣告 廣告

黃宣有頭髮造型讓司機大哥認不出來。（圖／簡單生活節提供）

接著黃宣大喊：「簡單生活20週年快樂！！20週年耶，20年前我大概就是這個髮量，我剛剛上來就流了一點汗，然後我發現不行，然後頭髮都會插到我的眼睛⋯⋯20週年耶，造就了很多美好的時光，然後我們今天在這邊我的頭髮還變長，我們第一次來簡單的時候就唱了這首歌。」〈獨上C樓〉唱完，天空突然飄起雨來，他又說叮嚀大家把雨具拿出來：「今天簡單20年，接下來是一首20年前的歌，我記得在之前一些場我也有唱過。今天這個特別的日子我想要來紀念一下，20年前聽到這首歌，我就很喜歡，他是我非常欣賞的音樂人。」

黃宣翻唱了方大同的〈歌手與模特兒〉，現場氣氛溫馨。（圖／簡單生活節提供）

他也翻唱了方大同的〈歌手與模特兒〉，現場氣氛溫馨，接著演唱Tanya 蔡健雅的〈思念〉，黃宣笑說：「有一次遇到一個朋友，他說他很喜歡我的歌，我問他哪一首，他說〈思念〉，其實這是Tanya的歌啦。」此外，因為下雨，隨性的黃宣還臨時換了一首應景的歌〈怪天氣〉，妙的是他一唱這首歌，雨勢似乎就停滯下來，沒有再變大。

理想混蛋第三度站上簡單生活節舞台。（圖／簡單生活節提供）

11 月初剛完成首場小巨蛋演唱會的理想混蛋第三度站上簡單生活節舞台，大將之風盡顯。以快節奏〈愚者〉開場，台下就跟拍唱和，歌詞「傻裡傻氣地在每一個今天的夢想中醒來」唱出樂團歷年打拼的心境；主唱雞丁說：「今天是我們睽違五年回到簡單生活節，然後是我們小巨蛋之後的第一個音樂節，有點飄雨你們會冷嗎？」台下呼喊回應：「不會！」



理想混蛋緊接著教唱新歌〈什麼什麼〉全場一起跳起來，之後雞丁親切問說：「累嗎？我在舞台上沒有淋到雨，但我身上很濕耶，完全濕到不行。我們回來了，回到簡單生活節；五年前我剛好去替代役新訓，然後頭是剃光的，現在頭髮長出來了，還是橘色的。有沒有人是在那個時候就來簡單生活姐看我們的表演，接下來這幾首歌都是懷舊金曲。」接著演唱〈滯留鋒〉、〈你討厭也沒關係〉和〈不是因為天氣晴朗才愛你〉讓樂迷再次重溫最初的感動。他們也透露了新計劃，明年將在高雄巨蛋開唱，新專輯也在籌備中了。

更多緯來新聞網報導

林義雄過世！享耆壽90歲 出演《魯冰花》被封「最令人心痛的爸爸」

抗癌名作家遇強震喊不出聲 小彤老公肉身護妻「沒壓到傷口」