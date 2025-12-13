黃家古厝首屆兒童美術比賽展登場 童趣畫作與百年古厝相映展現文化永續新生命

黃家古厝首屆兒童美術比賽頒獎典禮及展覽盛大登場，童趣畫作與百年古厝相映展現文化永續新生命。（記者李嘉祥攝）

位於後壁區、古色古香的臺南市歷史建築－黃家古厝今年迎來百歲生日，財團法人黃家古厝文化藝術基金會特舉辦童趣藝術盛會，13日於古厝舉辦「第一屆兒童美術比賽」頒獎典禮暨展覽開幕式，除表揚獲獎學生，邀地方居民、家長與小小藝術家一起見證創意綻放精彩時刻，展覽也於即日起正式開放參觀至27日，現場提供導覽介紹，帶領民眾感受古厝建築特色與背後故事。

副市長葉澤山、後壁區長李至彬等均出席向參賽學童表達鼓勵與肯定，期盼藉此活動凝聚社區力量，共同為在地文化注入更多創新能量；典禮後將也安排親子共同觀展，得獎作品於百年古厝展出，呈現童心與文化交織的美麗火花，傳統建築也彷彿換上鮮明色彩，展現文化永續的新生命。

基金會創始人黃崑虎表示，後壁區有深厚文化底蘊，黃家古厝更是珍貴的地方文化資產，舉辦此項活動主要以推廣在地文化與藝術教育為核心理念，希望讓藝術走進孩子生活，並透過創作培養觀察力、想像力與自信，並透過美術比賽讓更多人親近古厝、走進歷史，讓文化在世代之間自然傳遞。

黃昆虎創始人說，比賽自徵件以來獲得熱烈回響，參賽作品主題多元，充滿孩子對家鄉、自然與未來的無限想像，看得出天真視角下最真摯、細膩的感動，也勉勵孩子們勇於嘗試，將生活中的小小點滴化為藝術的靈感來源。

基金會也感謝南市文化局及後壁區公所支持，讓藝術教育在地方萌芽茁壯，歡迎大家走進黃家古厝看孩子的創作如何點亮歷史老屋，一同分享藝術帶來的驚喜與感動；未來也會持續推動更多藝文活動，陪伴孩子以創作串起夢想，讓古厝成為文化交流與學習的友善場域，讓美好持續在後壁發光。