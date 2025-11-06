黃小愛「脫離母單」溫泉激吻男友！霸氣喊：把情侶事全做

娛樂中心／綜合報導



網紅黃小愛日前高調宣布，自己終於脫離單身身分、交了男友。她在社群上曬出兩人甜蜜泡溫泉的照片並熱情擁吻，直言：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」





黃小愛開心表示：「33年他終於出現了！哈哈，好害羞！」讓不少粉絲相當驚喜，紛紛留言送上祝福。她也持續在IG上放閃，近期更貼出與男友泡溫泉的恩愛畫面，寫下：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍，但天氣冷一起泡溫泉真的好浪漫。會不會太高調？」

黃小愛與男友赴烏來泡溫泉。（圖／翻攝黃小愛IG）

不少網友留言表示：「喜歡愛看，請多放閃」、「身材也太好！要不要先退休」、「好幸福啊！男友身材真的很好欸」、「每張都喜歡啦，小愛跟男友要一直幸福久久」、「太讓人羨慕了啦」、「下一則會不會直接是婚禮」、「羨慕嫉妒恨」。

33歲黃小愛「脫離母單」溫泉激吻男友！霸氣放話：把情侶放閃的事全做

黃小愛分享男友好身材。（圖／翻攝黃小愛IG）

