黃小柔不過問尪出遊！黃國倫、寇乃馨入住上億豪宅險吵分房

黃國倫（左起）、寇乃馨、黃小柔出席活動。（圖／蘇聖倫攝）

黃國倫、寇乃馨夫妻今（7日）偕黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌SUNDAY HOME快閃展，被問到近來范姜彥豐指控老婆粿粿和好友邱勝翊（王子）赴美旅遊，事後發現自己被戴綠帽。黃國倫聽聞「出遊對象長得帥」秒回：「不行！」寇乃馨也直言：「沒可能，工作當然可以，但是跟朋友去玩？為什麼不帶我去？」黃小柔則是對老公王睿非常放心。

寇乃馨（左）跟黃國倫婚後不曾和異性一同出遊。（圖／蘇聖倫攝）

寇乃馨直言，如果是同性朋友一起旅遊沒問題，但同伴中不能出現異性，「既然都是男男女女一起去玩 ，那為何不帶上我？其實不是不行，而是不明白，因為兩個人如果感情好，難道你不會想跟對方分享一樣的風景嗎？」黃國倫也附和，更直言不曾查看寇乃馨手機，「夫妻要互相信任，弄到最後還要玩無間道 那不是很累嗎？」

黃小柔則說，老公曾多次和庹宗康、屈中恆一起出遊，但她不會過問行程，所以不清楚是否有異性加入，對老公百分之百信任，「有康哥又有屈哥 他們也變不出什麼花樣。」寇乃馨則強調，夫妻之間需要信任，但要有個度，「如果今天我要跟一群人出去，然後我就跟他說『你不要問、我不想告訴你，那就表示我們之間一定有些東西出問題』」。

黃小柔對老公相當信任。（圖／蘇聖倫攝）

黃國倫夫妻先前在南港購入兩戶房，共160坪左右，裝潢砸上8位數，現在房子市值2億。黃國倫透露，寇乃馨要求將臥房打造成粉紅屋，兩人差點上演「分房」，最後黃國倫妥協：「乃馨也辛苦了一輩子，她應該值得擁有一個夢想的房子，那我身為老公 反正我進到臥房我就把眼睛閉上就可以了。」但不忘吐槽自己被禁止用臥室的廁所，半夜起床如廁都得走一陣子。

