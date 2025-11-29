黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

黃小柔推出首部長篇小說。（陳俊吉攝）

黃小柔結婚11年，常在社群分享家庭生活，她近期推出撰寫半年多的首部長篇小說《黑色福音》，裡頭藏有老公王睿、3個兒女對她的愛，「我很感謝我家裡面的人，他們總是讓我很專心做我想要做的事」。

黃小柔說，過去半年幾乎每天埋頭寫書，小孩會互相提醒不要吵鬧，老公則會根據她書寫的內容給予建議，「他給我一個最大的啟發是『驚悚小說一定要有畫面感』，要用文字去形容呼吸、心跳、五官等細之末節，讓讀者能去想像那個空間，寫越細，大家的畫面就會越顯現」。

除了提供建議，書本上的書名是老公的毛筆字筆跡，封面、書中的插畫則出自兩個兒子所繪製，一家人紛紛用行動支持她，而當初鼓勵她寫《黑色福音》的牧師，是作品完成後第一位讀者，黃小柔笑言：「他當初只是鼓勵我，沒想到我的執行能力這麼強，他第一個反應就是『哇塞！你真的寫出來囉』。」

喜愛文字的黃小柔，20多年前在網路上記錄生活、分享心情，最高有過20多萬則留言、2300多萬瀏覽數；她回憶當時，常有網友說「心情跟著文字起伏」、「看了好想哭」等回饋。

最讓她印象深刻的，是有名不良於行的網友說：「謝謝你的文字讓我看到外面的世界，我好像跟你過了一樣的生活」。當時的種種鼓勵，都成為黃小柔撰寫書籍的動力，讓她想要繼續用文字的力量陪伴更多的人。

黃小柔以女團「4 in Love」出道，過去極度不自信，常因為旁人的隨口一句話影響心情，直到30歲受洗成為基督徒才漸漸改變心態。她透露曾有命理師拿同團的楊丞琳跟她比較，對她說「楊丞琳比你紅，是因為她前世不一樣」，她聽後微笑以對，「我不會走心，自己姐妹的當然不會走心，只是想說『好好喔，我也好想要有貴人運』」。

她說，看著楊丞琳成功，她的確會羨慕，但這一份羨慕正是成為她督促自己的動力，而且她也深知楊丞琳有多努力追逐夢想，「我不會因為羨慕而去討厭、毀壞這個人，畢竟我們又是在一起這麼久的姐妹」。

談及心願，黃小柔表示，她很滿意現在的生活，「順順的、平安就好，我覺得我現在很好」，她不去想太多太遠的事，盡量讓自己心境維持在鬆弛的狀態，面對挑戰也是隨遇而安的面對跟解決。