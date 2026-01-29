黃小柔愛女出事！重摔「門牙當場撞裂」爆哭 急求醫現況曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星黃小柔踏入演藝圈多年，在主持、戲劇方面都頗有發展，婚後的她育有2子1女，家庭生活美滿。今（29日）她發文開頭便提到「今晚有夠驚險」，表示女兒因為跌倒而導致門牙斷裂，讓她只能緊急打電話求助牙科醫師。

黃小柔指出女兒跌倒撞裂門牙後當場大哭，護女心切的她也只能致電給牙醫師求救，所幸趕在最後一刻掛號，「把小桃的牙齒救回來了」，黃小柔也透過貼文感謝牙醫師的專業以及護士的耐心安撫女兒情緒。

黃小柔還曝光女兒在醫院醫治的情況，感慨表示「沒事就好、沒事就好」，至於女兒目前現況，黃小柔幽默透露「輕鬆自在的交叉腳看電視」，顯然心情恢復不少。

黃小柔被女兒嚇壞。（圖／翻攝自IG）

