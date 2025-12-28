黃少祺低溫天氣拍落水戲 苦笑喊是宿命

（中央社記者洪素津台北28日電）演員黃少祺近來在戲劇「百味人生」拍攝雨中跳橋戲，沒想到正巧遇到近日低溫天氣，讓他苦笑表示是宿命，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水」。

黃少祺在低溫天氣拍攝一場雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗，上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低。

黃少祺透過新聞稿分享，拍攝落水戲彷彿是自己的「宿命」，「下午導演一喊開拍，我幾乎沒有時間暖身便直接下水，實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡，我的身體也數度出現失溫狀況」。

而在劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶。他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到對方鬍渣刺在臉上的不適感，「那個觸感真的很真實，也很難忘。」（編輯：蕭博文）1141228