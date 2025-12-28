黃少祺低溫拍落水戲 (圖)

其他人也在看
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
60歲劉嘉玲感嘆「真的年紀大了」 自曝記憶力下滑
大陸綜藝節目《一路繁花2》集結多位重量級藝人參與錄製，包括劉嘉玲、張柏芝、劉曉慶及寧靜等，自播出以來話題不斷，節目中女星們的真性情互動也引發觀眾熱烈討論。現年60歲的劉嘉玲，一直被視為圈中公認的凍齡女神，無論外貌或身材多年來都維持得宜，完全看不出真實年齡，向來生活自律的她，也不介意以素顏狀態示人，展現自然真實的一面。不過，近日她卻在節目中罕見談及自己感受到的「衰老跡象」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 5
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 77 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 4 小時前 ・ 1
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 39
輝達看到了嗎？陳意涵率陽光女子合唱團 喊話黃仁勳「找我們唱尾牙」
電影《陽光女子合唱團》今天（28日）全員大集合，於松仁威秀舉行首映會，陳意涵等人對於票房信心滿滿，甚至喊話輝達執行長黃仁勳邀請她們去唱尾牙，唱歌跳舞都OK，笑說：「錢到位都好談！」陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師（陳姿陵7ling）、曾佩瑜、羅晨恩、導演林自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 19
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前 ・ 3
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8