黃少祺寒流中跳河險失溫 臨演遭拖行差點溺斃

黃少祺在雨中拍從橋上縱身躍下戲份十分驚險。林佑星為黃少祺人工呼吸彼此都很難忘。（三立提供）

黃少祺在三立八點台劇《百味人生》因遭陷害而從大橋上縱身跳下，拍攝時還下著雨，當天更是寒流來襲，對體力與意志都是極大考驗。從上午就在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身便直接下水。實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體數度出現失溫狀況。

黃少祺這場雨中跳橋戲，他苦笑說這彷彿成了自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水。」拍攝過程中還發生一段驚險插曲——飾演潛水夫的臨演因為實在太冷，全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中。他事後仍幽默自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。

黃少祺手上劇本都濕透。（三立提供）

而在劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶。他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到的是對方鬍渣刺在臉上的不適感，「那個觸感真的很真實，也很難忘。」

因為寒流又遇雨，黃少祺差點失溫。（三立提供）

談到這次《百味人生》中演出，黃少祺表示，戲中感情線多寡並非他接演的關鍵，「只要角色有發揮空間、劇本夠扎實，就會拍得很過癮。」他也坦言，這次飾演委員型角色，情感表現更內斂，反而需要用細節去堆疊角色的心理狀態，是一種不同於以往的挑戰。

